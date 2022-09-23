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Татарстанцев предупредили о сильном ветре в субботу

12:09, 23.09.2022
Татарстанцев предупредили о сильном ветре в субботу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в субботу, 24 сентября ожидается ухудшение погоды — сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, сильный юго-западный ветер ожидается в Татарстане, в том числе и в Казани, завтра утром и днем. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями и умеренный юго-восточный, восточный ветер. Воздух прогреется до +19..+24 градусов. В Казани ожидается от +19 до +22°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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