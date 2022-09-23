Эксперт прогнозирует незначительное повышение стоимости нефти

По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, цены на нефть в течение месяца незначительно снизятся. В беседе с RT он заявил, что это связано с геополитическими событиями.

Фото: realnoevremya.ru

Аналитик считает, что такие падения цен — временная реакция.

— Может быть они слегка скорректируются в сторону повышения. Это то, что нас ждёт в течение месяца, — объяснил Беляев.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть. Он выделил два основных фактора: спекулятивный и фундаментальный.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева