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Гендиректор КАМАЗа заявил об убыточности экспорта автомобилей из России при нынешнем курсе рубля

11:50, 14.09.2022
Гендиректор КАМАЗа заявил об убыточности экспорта автомобилей из России при нынешнем курсе рубля
Фото: realnoevremya.ru

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал, что экспорт автомобилей из России при нынешнем валютном курсе убыточен для автопроизводителя. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Мы нашу экспортную компанию поставили в условия, когда они обязаны сократить объем продаж на экспорт, чтобы не допускать сложное финансовое положение компании, — сказал он.

По его словам, КАМАЗ определил квоты поставок на каждый базовый рынок присутствия. «Будем продавать по ценам, которые являются для нас коммерчески не выгодными», — добавил Когогин.

Стоит отметить, что основными экспортными рынками КАМАЗа последнее время являлись Казахстан, Узбекистан и Вьетнам. В прошлом году компания экспортировала в общей сложности около 6 тысяч автомобилей, а на рынке в России было продано около 39 тысяч машин.

Также Когогин подтвердил намерение КАМАЗа сохранить объем производства компании в 2022 году на уровне бизнес-плана начала года. При этом ранее компания сообщала о росте выпуска автомобилей по итогам 8 месяцев на 5,8%, до 28,6 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, ПАО «КАМАЗ» по итогам 8 месяцев 2022 года увеличило выпуск грузовиков на 5,8%, до 28,6 тысячи единиц.

— Осень традиционно отличается высоким спросом на грузовую технику. Поэтому перед нами стоит сложная задача по наращиванию темпа сборки автомобилей, чтобы удовлетворить все потребности рынка. В весенне-летний период мы провели колоссальную работу по перенастройке производства и адаптации системы поставок под новые экономические условия. Сегодня на конвейере идет устойчивая сборка грузовиков как поколения К3, так и нового модельного ряда — К4 и К5, — рассказал гендиректор компании Сергей Когогин.

Всего с начала 2022 года завод двигателей КАМАЗа произвел 30,996 тысячи единиц продукции (+4,8%). Вместе с этим за январь — август 2022 года предприятие отгрузило запчастей на 22,06 млрд рублей (+10,9%).

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Максим Кокунин
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