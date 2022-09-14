Гендиректор КАМАЗа заявил об убыточности экспорта автомобилей из России при нынешнем курсе рубля

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал, что экспорт автомобилей из России при нынешнем валютном курсе убыточен для автопроизводителя. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Мы нашу экспортную компанию поставили в условия, когда они обязаны сократить объем продаж на экспорт, чтобы не допускать сложное финансовое положение компании, — сказал он.

По его словам, КАМАЗ определил квоты поставок на каждый базовый рынок присутствия. «Будем продавать по ценам, которые являются для нас коммерчески не выгодными», — добавил Когогин.

Стоит отметить, что основными экспортными рынками КАМАЗа последнее время являлись Казахстан, Узбекистан и Вьетнам. В прошлом году компания экспортировала в общей сложности около 6 тысяч автомобилей, а на рынке в России было продано около 39 тысяч машин.

Также Когогин подтвердил намерение КАМАЗа сохранить объем производства компании в 2022 году на уровне бизнес-плана начала года. При этом ранее компания сообщала о росте выпуска автомобилей по итогам 8 месяцев на 5,8%, до 28,6 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, ПАО «КАМАЗ» по итогам 8 месяцев 2022 года увеличило выпуск грузовиков на 5,8%, до 28,6 тысячи единиц.

— Осень традиционно отличается высоким спросом на грузовую технику. Поэтому перед нами стоит сложная задача по наращиванию темпа сборки автомобилей, чтобы удовлетворить все потребности рынка. В весенне-летний период мы провели колоссальную работу по перенастройке производства и адаптации системы поставок под новые экономические условия. Сегодня на конвейере идет устойчивая сборка грузовиков как поколения К3, так и нового модельного ряда — К4 и К5, — рассказал гендиректор компании Сергей Когогин.

Всего с начала 2022 года завод двигателей КАМАЗа произвел 30,996 тысячи единиц продукции (+4,8%). Вместе с этим за январь — август 2022 года предприятие отгрузило запчастей на 22,06 млрд рублей (+10,9%).

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Максим Кокунин