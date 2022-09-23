В Татарстане запустили спецпроект виртуальных прогулок по паркам

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Фонд «Институт развития городов Татарстана» запускает в районах республики специальный проект «Парки, главы, города» — он предполагает виртуальные прогулки по паркам вместе с главами районов, чтобы узнавать о том, как развиваются общественные пространства региона.



27 сентября состоится виртуальная прогулка с главой Арского района Ильшатом Нуриевым. Он расскажет, как изменился бизнес и сервис в Арске после благоустройства улицы Большой, куда сходить в городе, а еще какие парки и скверы появятся в Арском районе в ближайшие годы.

Ильшат Нуриев также ответит на вопросы по городской среде в Арске.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

На днях стало известно, что в Казани до конца года реализуют новый велопешеходный маршрут по обеим сторонам Кремлевской дамбы. Маршрут соединит будущие парки, возведенные в рамках Стратегии развития Казанки: «Парк горизонтов» у Центра семьи «Казан», парк «Манзара» и Фестивальный квартал у подножия Казанского кремля.



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Маргарита Головатенко