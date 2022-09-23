«Татнефть» выделяет 1,5 млрд рублей на социальные программы в рамках конкурса грантов
Конкурс проводится в рамках целевых программ по приоритетным направлениям благотворительной деятельности «Татнефти»: «Образование», «Здравоохранение», «Развитие территорий» и «Культура».
В нем могут принять участие государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления, некоммерческие негосударственные организации 13 муниципальных районов Татарстана и города Тольятти.
Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть»:
«Наши вложения — это социальные инвестиции в нефтяной край. Нам важен конечный результат, чтобы люди чувствовали эффект от нашей совместной работы. Компания на протяжении всей своей истории участвовала в развитии территорий своего присутствия, и мы продолжим это делать. 1,5 миллиарда грантовых средств — это лишь часть наших социальных инвестиций. Есть и другие масштабные проекты, которые мы реализуем на благо нашего края».
Дополнительная информация доступна на сайте http://www.bf-tatneft.ru/fond/...
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