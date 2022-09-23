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«Татнефть» выделяет 1,5 млрд рублей на социальные программы в рамках конкурса грантов

12:20, 23.09.2022
«Татнефть» выделяет 1,5 млрд рублей на социальные программы в рамках конкурса грантов
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Татнефть"

Конкурс проводится в рамках целевых программ по приоритетным направлениям благотворительной деятельности «Татнефти»: «Образование», «Здравоохранение», «Развитие территорий» и «Культура».

В нем могут принять участие государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления, некоммерческие негосударственные организации 13 муниципальных районов Татарстана и города Тольятти.

Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть»:

«Наши вложения — это социальные инвестиции в нефтяной край. Нам важен конечный результат, чтобы люди чувствовали эффект от нашей совместной работы. Компания на протяжении всей своей истории участвовала в развитии территорий своего присутствия, и мы продолжим это делать. 1,5 миллиарда грантовых средств — это лишь часть наших социальных инвестиций. Есть и другие масштабные проекты, которые мы реализуем на благо нашего края».

Дополнительная информация доступна на сайте http://www.bf-tatneft.ru/fond/...

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