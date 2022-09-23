Татарстан продлил льготные ставки для резидентов «Иннополиса»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Госсовета Татарстана внесли изменения в республиканский закон о дифференцированных налоговых ставках для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Пониженные ставки продлили на три года, до 31 декабря 2025 года — для налогоплательщиков в малых городах с населением до 7 тыс. человек. Уменьшилось и пороговое значение дохода для тех, кто занимается разработкой ПО.

— В условиях беспрецедентного давления требуется поддержание стартапов в «Иннополисе» путем сохранения льготных условий предпринимательской деятельности, — заявил вице-премьер Роман Шайхутдинов. — Сегодня 127 компаний и стартапов, резидентов «Иннополиса», уже пользовались такой льготой, и она оказала положительное влияние на их развитие. Есть и 10 компаний, который [ради льготных ставок] перерегистрировались в «Иннополисе» из других регионов РФ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» рассказывало, что собственники опустевших торговых центров, автосалонов и логистических центров Татарстана снова «пролетели» мимо налоговых льгот. Несмотря на обвальное падение выручки в ретейле, Татарстан не готов пойти на уступки и снизить участникам рынка ставку по налогу на имущество с 2% до 1%.

«В приоритете — IT-технологии, инвестиционные проекты в промышленности», — сообщил глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин. Подробности — в материале «Реального времени».

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Сергей Афанасьев