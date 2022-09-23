В Госдуме предложили позволить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем telegram-канале сообщил о разработке совместно с Росгвардией инициатив, позволяющих военнослужащим СОБР и ОМОН, мобилизованным из запаса, проходить дальнейшую службу в Росгвардии.

— Частичная мобилизация коснулась только Вооруженных сил. Но как быть с теми, кто служил в Росгвардии; особенно — в полицейском спецназе? — написал депутат в Telegram.

Он подчеркнул, что необходимо с умом использовать опыт и подготовку ветеранов службы — в том числе бывших сотрудников СОБР и ОМОН.

— В этой связи вместе с коллегами из Рогсвардии и других ведомств еще ранее начали разработку инициатив, которые позволят: направлять мобилизованных из запаса военнослужащих, имеющих опыт службы в милицейском/полицейском спецназе, а также во внутренних войсках — для прохождения дальнейшей службы в Росгвардию (при их желании!); заключать краткосрочные контракты не только на военную, но и на правоохранительную службу в Росгвардии, — предложил Александр Хинштейн.



Фото: Максим Платонов

На данный момент в стране десятки тысяч ветеранов СОБР и ОМОН, которые находятся в призывном возрасте (40—60 лет), при этом большинство из них имеют реальный боевой опыт.



Сегодня Минообороны РФ разъяснило порядок частичной мобилизации. В армию будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения определенных задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова