Исследование: рынок онлайн-торговли между «частниками» вырос на 25% за год

Рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% за год. Об этом говорится в исследовании «Авито» и агентства Data Insight (есть в распоряжении «Реального времени»).

Проанализировав рынок С2С онлайн-торговли, портрет продавцов, географию распространения онлайн-продаж, а также распределение пользователей по самым популярным онлайн-платформам для электронной коммерции, выяснилось, что Avito сохраняет лидирующую позицию в общем объеме С2С-продаж среди всех каналов. 86% С2С-продавцов в качестве одной из площадок за последнее время для торговли выбирали Avito в 2021 году, в июне 2022 года их доля увеличилась до 96%.

Рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% за год и составил 1,32 трлн рублей в 2021 году. Такой рост рынка обусловлен увеличением частоты продаж. Количество сделок в 2021 году на С2С-рынке выросло на 31% и превысило 514 млн.

В среднем, каждый продавец использует 2,5 площадки для размещения, однако для пяти из шести продавцов Avito — основная площадка.

Наиболее продаваемые товарные категории на Avito в 2021 году — «Личные вещи» (29% от всех продаж товаров), «Для дома и дачи» (26%) и «Запчасти и аксессуары» (20% сделок).

Все больше продавцов на Avito пользуются доставкой и продают товары как в пределах, так и за пределы своего населенного пункта. Количество заказов с доставкой выросло в 5,4 раза в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Доля сделок с новыми товарами в 2021 году достигла 19% в общем количестве С2С-сделок на рынке.

Фото: Авито

Сервисы объявлений по-прежнему остаются самым популярным каналом для частных продаж в России.

На прошлой неделе в Казани открылся офис «Авито» на 220 рабочих мест, 200 из которых предназначены для сотрудников клиентского сервиса, 20 — для IT-разработчиков. Столица Татарстана стала третьим городом присутствия компании.



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Илина Хакимова