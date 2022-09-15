В Казани открылся офис Авито на 220 рабочих мест — третий в России после Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

«Наша цель— чтобы каждый татарстанец мог пользоваться благами электронной торговли»



Сегодня в Казани открылся офис Авито на 220 рабочих мест, 200 из которых предназначены для сотрудников клиентского сервиса, 20 — для IT-разработчиков. До сих пор в России работали два офиса платформы — в Москве и Санкт-Петербурге. Казань стала третьим городом присутствия компании.

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев, присутствовавший на церемонии открытия офиса, напомнил собравшимся, что по поручению президента республики Рустама Минниханова принята программа развития электронной торговли и ее инфраструктуры для сбыта продукции татарстанских селлеров. Эти возможности дают, в том числе, и крупные классифайды. На сегодняшний день 14% всех предпринимателей республики продают продукцию через каналы электронной торговли, 18% из них (около 110 тысяч) пользуются для этого Авито.

— И это не потолок, потенциал еще есть, — объяснял Абдулганиев. — Думаю, что к концу года эти цифры начнут расти, потому что зерна, которые закладываются в татарстанскую землю, быстро дают всходы. Конечно, нам совместно с ЦЭТ и с органами государственной власти республики предстоит еще большая работа, чтобы сервис активно работал, заполнялся предпринимателями. Наша цель — чтобы каждый татарстанец мог своевременно пользоваться благами электронной торговли, получать товары или услуги, а каждый татарстанский производитель — реализовывать свою продукцию по каналам электронного сбыта. Мы окажем всю возможную поддержку как коллегам из Авито, так и татарстанцам, которые этим сервисом будут пользоваться. В добрый путь!

Как рассказал Артем Кумпель, управляющий директор Авито, за 2021 год количество зарегистрированных пользователей из Татарстана выросло на четверть, и сейчас на платформе размещены 6 млн объявлений из республики. Лидируют объявления, связанные с транспортом (таких объявлений в Татарстане более 3,5 млн на сегодняшний день).

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

«Появление Авито — продолжение тренда по развитию интернет-торговли в Татарстане»

Клара Тазетдинова, замминистра труда, занятости и соцзащиты Татарстана, тоже присутствовавшая на открытии офиса компании, в своей приветственной речи обратила внимание на два важных для Минтруда аспекта события. Во-первых, в офисе открывается 220 новых рабочих мест для жителей Казани. Во-вторых, имеет большое значение и экспертиза Авито как площадки по поиску работы:

— Мы уже подписали с представителями платформы соглашение о сотрудничестве и видим точки соприкосновения. Дело в том, что сегодня мы начинаем крупную информационную кампанию «Жить и работать в Татарстане». Сегодня в республике есть 75 тысяч свободных рабочих мест, чтобы их заполнить, нужны кадры, и в этом свете для нас очень важен раздел Авито Работа. Думая, что используя их ресурсы, в том числе и аналитические, мы сможем проводить исследования рынка труда. Нам нужно понимать реальную картину рынка, и мы планируем в этом плане работать с Авито, — объяснила чиновница.

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров со своей стороны заверил, что власти города постараются сделать все для комфортной работы Авито в городе.

— Для нас открытие вашего офиса — не просто создание новых рабочих мест, — заметил он. — Это нечто большее: появление Авито здесь — продолжение тренда по развитию интернет-торговли на территории республики. У нас уже появились офисы Wildberries, Ozon, KazanExpress и других, и мы рады приветствовать Авито, пополнивших эту достопочтенную компанию. Цифры говорят сами за себя: 117 млн объявлений и более 50 млн пользователей ежемесячно — это свидетельство уровня компетенций и уровня развития компании. Мы считаем, что это позволит в формате здоровой конкуренции повышать далее и уровень не только самого Авито, но и других компаний, которые присутствуют на территории республики.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Коты в тюбетейках, вау-стена и шумопоглощающие перегородки

Офис находится в центре города, в 900 метрах от метро. Его площадь — 1 400 кв. метров. Здесь 220 рабочих мест, оснащенных современными ИТ-решениями. Между рабочими местами устроены перегородки, обитые мягким материалом — для шумопоглощения (сотрудники службы клиентского сервиса много работают по телефону). В офисе обустроены шесть зон отдыха, где сотрудники могут поиграть в плейстейшен или в настольные игры, отдохнуть в массажном кресле.

Дизайн и интерьер офиса содержит нотки татарстанского колорита: идея Кота Казанского обыграна изображениями котов в тюбетейках, есть стена, расписанная в татарском орнаментальном стиле. Чтобы поддерживать память сотрудников в актуальном состоянии, здесь устроена инсталляция, где в виде пиктограмм изображены тематики объявлений, которые запрещены на Авито («клубничка», наркотики, оружие, дикие животные, эзотерические услуги и т.д.). Ее называют здесь «вау-стена».

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Как рассказывает Ольга Ким, директор по персоналу Авито, с момента принятия решения об открытии офиса в Казани до сегодняшнего дня прошло пять месяцев. Большую часть этого времени заняла отделка помещения:

— Достойный ремонт — это очень важно для нас. Мы хотим гордиться теми стенами, в которых работают наши сотрудники. Хотим, чтобы они приходили сюда и им тут было хорошо!

Кроме того, Ольга Ким рассказала, что компания заинтересована в найме местных жителей на позиции сотрудников Центра клиентского сервиса. Для этого в скором времени будут проведены два мероприятия по быстрому найму сотрудников: решение о найме будет приниматься после экспресс-собеседования в тот же день.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Руководитель Центра клиентского сервиса в Казани Сергей Данилицкий рассказал, что сегодня в центре клиентского сервиса в Казани работает 41 сотрудник, 10 из которых «айтишники». Потенциальный план развития подразумевает, что к концу финансового года в Центр клиентского сервиса наберут еще 185 сотрудников.

— 220 рабочих мест — не потолок, потому что у нас гибридный график работы. Мы ориентируемся, что в следующем финансовом году дорастем до 600 сотрудников, — выразил надежду Данилицкий.

Людмила Губаева