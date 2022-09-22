Президент Татарстана предложил дать возможность региональным банкам участвовать в программах господдержки

У региональных банков должна быть возможность участвовать в программах господдержки, такое мнение выразил президент Татарстана Рустам Минниханов на XIX Международном банковском форуме.

— Региональным банкам сложно участвовать в федеральных мерах поддержки. Для аккредитации программы льготного кредитования установлены высокие требования, — отметил он.

Президент республики предложил рассмотреть вопрос снижения порогового входа или введения отдельных квот для небольших региональных банков. По его мнению, это должно позволить оказать более адресную и эффективную поддержку.

Минниханов отметил, что банковский сектор помогает экономике развиваться на выгодных условиях. Сейчас доля МСП в объеме выданных бизнесу кредитов составляет 37%.

— Считаю, что данная цифра должна еще быть выше, так как малый бизнес гибко реагирует на изменение ситуации, обеспечивая занятость большого числа граждан, — сказал президент Татарстана.

XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков, начал работу в Казани сегодня. Обычно форум проходил в Сочи, но в этом году его впервые решили провести в татарстанской столице.



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Маргарита Головатенко