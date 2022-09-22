«Надо двигаться вперед, несмотря на проблемы» — в Казани стартовал банковский форум

Фото: realnoevremya.ru/ Луиза Игнатьева

В Казани начал работу XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков. Для участия в нем прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков. Модератором выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Приветствие участникам направил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В первые минуты поздравили с днем рождения Андрея Костина, после чего началось выступление Рустама Минниханова.

Обычно форум проходил в Сочи, но в этом году его впервые решили провести в Казани. У республики большой потенциал развития банковской системы. «Надо двигаться вперед, несмотря на проблемы», — отметил Анатолий Аксаков.

На XIX Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» ожидалось выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Накануне стало известно, что его не будет.

Глава Банка России — постоянный участник форума. Она выступала с докладами и участвовала в панельных дискуссиях и сессиях как минимум на последних четырех Международных банковских форумах.

В раскрытии информации «необходимо найти баланс»

В первый день банковского форума, 21 сентября, в Казани прошло заседание Совета Ассоциации банков России и панельная дискуссия «Партнерские финансы: состояние и перспективы развития», модератором которой выступил советник председателя Банка России Алексей Симановский.

На заседании Совета Ассоциации банков России с участием представителей Центробанка и Минфина обсуждали вопросы надзора и риск-ориентированного стимулирования кредитования в текущих условиях, сохранения инвестиционного потенциала банковского сектора для экономики и взаимодействия кредитных организаций с другими участниками финансового рынка.

Фото: asros.ru

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский выделил два аспекта, которые выходят на первый план: поиск ресурсной базы для инвестирования в экономику и раскрытие информации кредитными организациями и эмитентами.

— Необходимо найти баланс между закрытием информации, чтобы не подвести никого под новые ограничительные меры, а с другой стороны — предоставить рынку достаточно информации для того, чтобы финансовое положение его участников можно было оценить. Это будет способствовать развитию фондового рынка, — отметил Лунтовский.

Позднее в ходе пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в некоторых регионах России, в том числе и в Татарстане.



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Луиза Игнатьева