Анатолий Аксаков о «кредитных каникулах»: государство могло бы взять риски по долгам участников СВО

«Кредитные каникулы» по кредитным обязательствам участников специальной военной операции могут быть гарантированы частично или полностью за счет государства. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на панельной дискуссии Международного банковского форума «Банки России — XXI век» в Казани.

— Государство могло бы взять на себя риски, связанные с выполнением [участниками СВО] обязательств перед банками, чтобы этот факт не создавал проблемы для работы кредитных организаций, и самое главное — для тех, кто выполняет воинский долг. Мы должны посмотреть, может быть, государство частично или полностью [компенсирует], — cказал он.

Эта тема приобрела особую актуальность в связи с тем, что многие призванные и мобилизованные граждане являются заемщиками банков. «И естественно, что на этот период, когда они будут выполнять военные задачи, у них будут сложности с выполнением своих обязательств по взятым кредитам», — отметил Анатолий Аксаков. Он считает, что «надо найти такую формулу, которая, с одной стороны, дает возможность спокойно выполнять боевые задачи, но и при этом они не должны бояться за ситуации, связанные с потребительными кредитами».

Фото: asros.ru

В настоящее время по поручению главы финансового комитета Госдумы идет подготовка законопроекта о кредитных каникулах, где они вводятся как «постоянно действующая норма». Корректировки должны быть такими, чтобы, «с одной стороны, дать такую возможность гражданам, а с другой — надо сделать так, чтобы и у банков не было рисков». Парламентарий опасается, что нагрузка на кредитные организации может резко возрасти.



В настоящее время многие банки идут им навстречу. Но у банков могут быть регуляторные сложности, поскольку «ни в каких требованиях не прописано, как ослабить и относиться к таким кредитам со стороны регулятора».

Напомним, что кредитные каникулы с предоставлением полугодовой отсрочки по кредитам были введены в 2020 году во время пандемии. Она вводилась как временная мера поддержки граждан во время простоя или нерабочих дней и применялась, если снижение дохода достигало 30%.

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Луиза Игнатьева