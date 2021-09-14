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Минниханов присудил Государственную премию РТ им. Махмутова

16:57, 14.09.2021
Минниханов присудил Государственную премию РТ им. Махмутова
Фото: Олег Тихонов (архив)

Стали известны имена обладателей Государственной премии РТ имени М.И. Махмутова в 2021 году. Указ о ее присуждении подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Лауреатами Государственной премии РТ имени Махмутова стали:

  • учитель-логопед СОШ №46 им. кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова Елена Азина;
  • доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики обучения праву юридического факультета КФУ Елена Ибрагимова.

Скриншот

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Государственная премия РТ им. Махмутова учреждена в 2017 году в целях стимулирования научной и научно-методической деятельности педагогических работников и увековечения памяти выдающегося российского ученого-педагога и востоковеда, академика Академии наук Татарстана и Российской академии образования, заслуженного деятеля науки РФ Мирзы Махмутова.

Татьяна Демина
ОбществоКультураВласть Татарстан

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