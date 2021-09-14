Минниханов присудил Государственную премию РТ им. Махмутова
Стали известны имена обладателей Государственной премии РТ имени М.И. Махмутова в 2021 году. Указ о ее присуждении подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Лауреатами Государственной премии РТ имени Махмутова стали:
- учитель-логопед СОШ №46 им. кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова Елена Азина;
- доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики обучения праву юридического факультета КФУ Елена Ибрагимова.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Государственная премия РТ им. Махмутова учреждена в 2017 году в целях стимулирования научной и научно-методической деятельности педагогических работников и увековечения памяти выдающегося российского ученого-педагога и востоковеда, академика Академии наук Татарстана и Российской академии образования, заслуженного деятеля науки РФ Мирзы Махмутова.
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