Татарстанцы в августе взяли товарных кредитов на 684 млн рублей

В августе 2022 года жители Татарстана взяли 13,66 тыс. POS-кредитов (выдаваемых в торговых точках) на общую сумму 684,17 млн рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



По выданным кредитам в последний месяц лета республика замкнула пятерку лидеров. На первом месте Москва (оформлено 22,54 тыс. кредитов на 1,82 млрд рублей), далее в тройке Московская область (23,08 тыс. кредитов на 1,51 млрд рублей) и Краснодарский край (18,07 тыс. кредитов на 941,08 млн рублей), четвертое место у Санкт-Петербурга (14,28 тыс. кредитов на 937,49 млн рублей).

В целом по России в августе этого года количество таких кредитов выросло по сравнению с прошлым месяцем на 12%, а объемы кредитования — на 14%: если в августе выдано 413,19 тыс. кредитов на 21,06 млрд рублей, то в июле — 367,82 тыс. кредитов на 18,49 млрд рублей. Средний чек по POS-кредиту вырос с 50 тыс. до 51 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com

В августе 2022 года средний размер лимита по кредитным картам составил 70 544 рубля. По сравнению с июлем он вырос на 6,8%.



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Маргарита Головатенко