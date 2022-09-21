В Госдуме допустили, что чиновники могут подпасть под частичную мобилизацию

Чиновники могут подпасть под частичную мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он напомнил, что сейчас мобилизуют отслуживших в армии, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. В первую очередь будут рассматриваться военнообязанные, «которые не так давно отслужили, которые знают, что такое современная техника, имеют практический опыт ее применения».

Фото: duma.gov.ru

Подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции будет проходить под руководством офицеров, которые имеют боевой опыт и опыт в СВО, передает ТАСС слова Картаполова.

Все депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации в соответствии с законом.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее уточнил, что мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

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Татьяна Леухина