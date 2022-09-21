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В Госдуме допустили, что чиновники могут подпасть под частичную мобилизацию

21:52, 21.09.2022
В Госдуме допустили, что чиновники могут подпасть под частичную мобилизацию
Фото: duma.gov.ru

Чиновники могут подпасть под частичную мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он напомнил, что сейчас мобилизуют отслуживших в армии, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. В первую очередь будут рассматриваться военнообязанные, «которые не так давно отслужили, которые знают, что такое современная техника, имеют практический опыт ее применения».

Фото: duma.gov.ru

Подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции будет проходить под руководством офицеров, которые имеют боевой опыт и опыт в СВО, передает ТАСС слова Картаполова.

Все депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации в соответствии с законом.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее уточнил, что мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

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Татьяна Леухина
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