Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко примет участие в форуме «Татарстан — Беларусь»

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Татарстан. В Международном аэропорту «Казань» гостя встретили президент Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

В ходе двухдневной поездки делегация Белоруссии планирует ознакомиться с экономическим и инновационным потенциалом республики, а также принять участие в бизнес-форуме «Татарстан — Беларусь».

Фото: tatarstan.ru

Сегодня пройдет двусторонняя встреча Рустама Минниханова и Романа Головченко в Казанском кремле, переговоры в расширенном составе, передает пресс-служба президента Татарстана.

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Татьяна Леухина