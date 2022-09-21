Путин: Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой

Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, но они в том числе сделали Россию великой державой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.

— Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры, — приводятся его слова на сайте Кремля.

По мнению Путина, все эти люди сделали Россию великой державой.

В начале февраля российский президент заявлял, что Украина возникла в результате большевистской политики.

— Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор.



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Татьяна Леухина