Государственный симфонический оркестр РТ заплатил за участие Павла Милюкова в московском концерте 898 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственное автономное учреждение культуры «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан» заплатил 898 тысяч рублей за обеспечение участия приглашенного артиста в концерте в рамках абонемента Московской государственной академической филармонии. Им стал российский скрипач Павел Милюков, выяснило «Реальное время».

Государственный академический симфонический оркестр Татарстана заключил контракт с московским АНО культуры и искусства «Музыкальная держава». Средства выделены из бюджета учреждения.

Большая часть суммы — 628,6 тысячи рублей — выделены на оплату участия Павла Милюкова и организационные расходы, в том числе на «перманентные коммуникации и обмен организационно-творческими и экономическими офертами с представителями приглашенного артиста». Оставшиеся 269,4 тысячи рублей вложены в подготовку концертной программы. Эта статья расходов включает «консультации с приглашенным артистом и его представителями о принципах сценического исполнения музыкальных произведений», а также на «трансферы в аэропорт на встречу и проводы приглашенного артиста автомобилем бизнес-класса с водителем».



12-минутный концерт «Шостакович» планируется провести 25 сентября в Москве в концертном зале Чайковского. Дирижировать будет художественный руководитель — главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский.



Павел Милюков — российский скрипач, солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреат множества премий и конкурсов, в том числе II премии VIII Сеульского Международного конкурса скрипачей. С 2016 года он преподает в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Павел Милюков. Фото: meloman.ru

Напомним, Государственный академический симфонический оркестр Татарстана потратил 3 миллиона рублей на обеспечение участия Павла Милюкова в публичном общедоступном концерте открытия сезона 2022/2023 под названием «Шостакович». Он состоится 24 сентября в Казани.

Из 3 миллионов рублей большая часть суммы — 1,9 миллиона — потрачены на подготовительный процесс, в том числе переговоры с музыкантом и его представителем. Оставшиеся 1,112 миллиона вложены в оплату участия Павла Милюкова и организационные расходы.



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Татьяна Демина