Государственный симфонический оркестр РТ потратил 3 миллиона на выступление скрипача Павла Милюкова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Большая часть средств ушла на подготовительный процесс

Государственное автономное учреждение культуры «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан» заплатило 3 миллиона рублей за обеспечение участия приглашенных артистов в концерте «Открытие сезона», выяснило «Реальное время». Контракт заключен с АНО культуры и искусства «Музыкальная держава».

По нему в рамках 57-го концертного сезона Государственный академический симфонический оркестр Татарстана 24 сентября проводит публичный общедоступный филармонический концерт открытия сезона 2022/2023 под названием «Шостакович». Его продолжительность — 120 минут.

«Музыкальная держава» должна обеспечить участие на высоком творческом уровне «солиста-инструменталиста высшей исполнительской категории» и публичное исполнение им на сцене музыкальных произведений, которые определил Государственный академический симфонический оркестр Татарстана. Речь идет о скрипаче, солисте Московской государственной академической филармонии Павле Милюкове.

Из 3 миллионов рублей большая часть суммы — 1,9 миллиона — потрачены на подготовительный процесс. Он включал в себя переговорный процесс с музыкантом и его представителем, заказы, редактирование, обобщение, рассылку нотного материала, в том числе работу музыкального редактора, администратора и курьерских служб.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оставшиеся 1,112 миллиона вложены в оплату участия Павла Милюкова и организационные расходы. В эту статью расходов входит выпуск «вспомогательной информационной продукции и медиаконтента» о проводимой концертной продукции и совместной творческой деятельности музыканта и Государственного академического симфонического оркестра Татарстана, а также «коммуникации с медиапартнерами по формированию порядка информационного продвижения бренда ГАУК «ГАСО РТ» в международной музыкальной среде».

Перед казанцами выступит лауреат III премии XV Международного конкурса им. Чайковского

Павел Милюков — российский скрипач, солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки. С 2016 года он преподает в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Павел Милюков. Фото: meloman.ru

Скрипач является лауреатом множества премий и конкурсов. В 2012 году он стал лауреатом II премии VIII Сеульского Международного конкурса скрипачей, а в 2015-м — лауреатом III премии XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Согласно открытым данным, Павел Милюков уже сотрудничал с дирижером Александром Сладковским, который является художественным руководителем — главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Татарстана.

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Татьяна Демина