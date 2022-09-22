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В Альметьевском районе Татарстана ликвидировали свалку рядом с детским лагерем

05:34, 22.09.2022
В Альметьевском районе Татарстана ликвидировали свалку рядом с детским лагерем
Фото: Минэкологии Татарстана

В Альметьевском районе Татарстана убрали свалку площадью 600 кв. м и объемом 928 кубометров. Об этом сообщили в Минэкологии республики.

При мониторинге Альметьевского района экологи Юго-Восточного территориального управления ведомства обнаружили незаконную свалку строительных отходов. Она находилась рядом с детским оздоровительным лагерем.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день территория, где была свалка, приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Напомним, экологи Татарстана выявили 350 нарушений природоохранного законодательства в результате авиаоблета. Большая часть нарушений — это несанкционированное размещение отходов.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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