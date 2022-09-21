Исследование: неформальная занятость в Татарстане за год сократилась на 21 тысячу человек
В России число занятых граждан в неформальном секторе экономики во втором квартале 2022 года уменьшилось на 1,5 млн человек, до 13,4 млн. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).
В Татарстане во втором квартале 2022 года количество занятых в неформальном секторе составило 393 тысячи человек, или 19,8%. Это меньше, чем во втором квартале прошлого года — тогда в неформальном секторе были заняты 414 тысяч человек (21%).
В среднем в апреле — июне в этом сегменте трудилось 18,7% всех работников, то есть почти каждый пятый.
Как отмечают аналитики, неформальная занятость особенно распространена в небогатых регионах с напряженной ситуацией на рынке труда, низкими доходами населения и высокой безработицей. Так, самый высокий уровень неформальной занятости фиксируется в Ингушетии (56,6% от всех работников), Дагестане (48,6%), Чечне (45,4%), Кабардино-Балкарии (45,3%), Карачаево-Черкесии (42,5%), Республике Алтай (38,8%), Северной Осетии (36,1%), Хакасии (34,7%), Ставропольском крае (34,2%) и Крыму (32,7%).
Минимальная занятость в неформальном секторе в Чукотском автономном округе (1%), Москве (3%), Санкт-Петербурге (6,7%), Ненецком автономном округе (7%), Ханты-Мансийском автономном округе (7,4%), Московской области (9%), Республике Коми (9,5%), Мурманской области (9,6%), Ямало-Ненецком автономном округе (10,2%) и Псковской области (11,2%).
На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной.
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комментарии
дураков нет официально жить. жить не по прописке . работать в серую без банковских карт российских. все так хотят меня военкомат не найдет. самое приятное что карты приват банка работают в РФ. служба доставки что надо приносит. дома запас есть ветрогенератор. бензиновый генератор погреб и колодец все есть. НУ полный сурвайл если надо есть спутниковый интернет от илона маска. и 300 кг картошки на зиму уже есть.
н у полный неформал и пишу н а хаскеле эт окак то предполгает мизантропию. Вдвоем с женой кроёмся от забот наших дураков начальников