Голикова: ситуация на рынке труда в России остается стабильной

Ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников, — уточнила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А в период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тысячи и составила 653,9 тысячи человек, передает «РИА Новости» ее слова.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что в стране число людей, находящихся под риском увольнения, растет. Почти 234 тысячи работников находятся в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день.



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Татьяна Леухина