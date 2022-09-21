Новости общества

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума приняла обращение об угрозе миру в Европе от действий Украины

14:56, 21.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Госдума приняла обращение об угрозе миру в Европе от действий Украины
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной Думы поддержали обращение к Генассамблее ООН и европарламентариям об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины.

Документ подготовили по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина с целью позицию России по вопросу специальной военной операции.

— Мы имеем компактный текст, который без утопии призван воззвать к здравому смыслу политиков, которые сегодня внимательно следят и хотели бы с нашей помощью разобраться в ситуации, — сказал председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Володин ранее указывал, что Россия защищает проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках.

Фото: pixabay.com

Сегодня Леонид Слуцкий заявил, что после присоединения Донбасса к России речи о переговорах с Украиной быть не может.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также