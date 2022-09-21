Госдума приняла обращение об угрозе миру в Европе от действий Украины

Депутаты Государственной Думы поддержали обращение к Генассамблее ООН и европарламентариям об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины.



Документ подготовили по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина с целью позицию России по вопросу специальной военной операции.

— Мы имеем компактный текст, который без утопии призван воззвать к здравому смыслу политиков, которые сегодня внимательно следят и хотели бы с нашей помощью разобраться в ситуации, — сказал председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Володин ранее указывал, что Россия защищает проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках.



Фото: pixabay.com

Сегодня Леонид Слуцкий заявил, что после присоединения Донбасса к России речи о переговорах с Украиной быть не может.



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Маргарита Головатенко