Новости общества

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роскомнадзор предупредил СМИ об использовании исключительно официальной информации о частичной мобилизации

14:27, 21.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Роскомнадзор предупредил СМИ об использовании исключительно официальной информации о частичной мобилизации
Фото: realnoevremya.ru

Роскомнадзор проинформировал СМИ и иные информационные ресурсы о необходимости использования исключительно официальной информации о мобилизационных мероприятиях в России, сообщает RT со ссылкой на объявление ведомства.

От информационных ресурсов при подготовке материалов требуется «использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти».

Редакции обязаны устанавливать достоверность информации до ее публикации согласно статье 49 Закона о СМИ, напомнили в Роскомнадзоре.

Фото: realnoevremya.ru

Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы, содержащие ложные сведения, будут заблокированы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологииIT

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:43
    сотрудников РКН надо мобилизовать на СВО.первыми
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также