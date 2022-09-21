Роскомнадзор предупредил СМИ об использовании исключительно официальной информации о частичной мобилизации

Роскомнадзор проинформировал СМИ и иные информационные ресурсы о необходимости использования исключительно официальной информации о мобилизационных мероприятиях в России, сообщает RT со ссылкой на объявление ведомства.



От информационных ресурсов при подготовке материалов требуется «использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти».

Редакции обязаны устанавливать достоверность информации до ее публикации согласно статье 49 Закона о СМИ, напомнили в Роскомнадзоре.

Фото: realnoevremya.ru

Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы, содержащие ложные сведения, будут заблокированы.

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Маргарита Головатенко