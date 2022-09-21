В России за сутки выявили 53 045 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 53 045 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 20 588 102 человек. За сутки госпитализировали 4 321 пациента, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 21 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 59 718 граждан. Всего вылечившихся в стране — 19 537 543 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 107 россиян. За весь период от инфекции скончался 386 341 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко