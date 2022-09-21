Призовой фонд премии имени Ильгама Шакирова составит 600 тысяч рублей — видео

Призовой фонд премии имени Ильгама Шакирова составит 600 тысяч рублей. Три премии по 200 тысяч рублей будут вручены двум вокалистам — мужчине и женщине, а также победителю в номинации «Народное пение», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Председатель жюри Республиканской премии имени Ильгама Шакирова, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов выразил мнение, что призовой фонд премии очень маленький. Он считает, что финансовая составляющая конкурса должна быть сравнима с Тукаевской премией.

Заявки на вторую премию имени Ильгама Шакирова принимаются с 1 августа по 15 ноября 2022 года.



В прошлом году в номинации «Женский вокал» премию получила Резеда Галимова, в номинации «Мужской вокал» — Филюс Кагиров. Награду в номинации «Народное пение» вручили Флере Шакировой.

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Татьяна Леухина