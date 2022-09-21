Исследование: большинство казанцев осенью стали чаще испытывать грусть и упадок сил

Фото: Максим Платонов

Большинство казанцев (66%) осенью стали чаще грустить и чувствовать упадок сил. 61% опрошенных заметили, что на улицах появилось больше грустных людей, а 62% кажется, что окружающие стали более злыми, об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и ювелирной компании SOKOLOV (есть в распоряжении «Реального времени»).

У 36% опрошенных жителей Казани осень ассоциируется с дождями и похолоданием. Для 17% осень — это подавленность и апатия, а для каждого десятого — тоска и уныние.

Чтобы отвлечься от проблем, горожане стараются чаще заниматься спортом (43%), больше времени проводить с друзьями (40%) и предпочитают чаще смотреть фильмы и сериалы (17%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что осенью каждый пятый житель столицы Татарстана начинает чаще употреблять алкоголь. Также казанцы признались, что стали чаще увлекаться вредной едой (23%), совершать импульсивные покупки (16%) и курить (9%).

Для трети горожан (27%) самый простой способ поднять себе настроение осенью — секс с любимым человеком. Половина казанцев рассказали, что больше всего радости им доставляет покупка ювелирных украшений. Еще 15% респондентов борются с грустью, обновляя свой гардероб. Почти треть жителей Казани (28%) поднимают себе настроение покупкой новых гаджетов. Техника для дома радует почти 40% казанцев. При этом 54% опрошенных с большим удовольствием тратят деньги на близких, чем на себя.

Летом Казань входила в список городов с самыми счастливыми жителями. 15% опрошенных жителей татарстанской столицы оценили свой уровень счастья на три балла из пяти.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина