Казань оказалась в списке городов с самыми счастливыми жителями

Казань попала в список городов с самыми счастливыми жителями. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Реального времени»).



В опросе приняли участие более 3 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России. Их попросили оценить уровень своего счастья по шкале от 1 до 5, где 1 — «совсем не чувствую себя счастливым», а 5 — «очень счастлив». Очень счастливыми могут себя назвать около 14% респондентов.

15% опрошенных казанцев оценили свой уровень счастья на тройку. Также ответили 41% петербужцев и 19% москвичей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

32% опрошенных жителей Санкт-Петербурга сообщили, что оценивают свой уровень счастья на пятерку. Еще 28% — жители Москвы, почти четверть счастливчиков (23%) — жители Владивостока.

Каждый третий опрошенный ответил, что счастлив на 4 балла, из них 31% оказались жителями российской столицы, еще 29% — петербуржцы, 17% — краснодарцы.

В начале мая опрос сервиса Superjob показал, что жителям Казани для счастья нужно 175 тысяч рублей ежемесячно. Причем в ноябре 2021 года казанцы считали достаточной сумму в 174 тысячи рублей.



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Татьяна Леухина