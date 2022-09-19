В Альметьевске на пожаре в девятиэтажке спасли двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Альметьевске двух человек спасли на пожаре в девятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

ЧП произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажки. Происходило горение стиральной машины в квартире. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Из зоны плотного задымления пожарные спасли двух человек при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Самостоятельно вышли с верхних этажей семь человек.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара устанавливается.

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Татьяна Леухина