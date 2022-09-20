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В челнинском филиале ТИСБИ назначили нового директора

21:59, 20.09.2022
В челнинском филиале ТИСБИ назначили нового директора
Фото: пресс-служба ТИСБИ (архив)

В Набережных Челнах филиал ТИСБИ возглавил 45-летний Артур Зиятдинов. Ранее он был доцентом кафедры экономики предприятий и организаций НЧИ КФУ.

До этого с января исполняющим обязанности директора филиала была Лариса Гараева. Экс-директор Раис Назипов ушел со своего поста еще в начале года, пишут «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле ректор Университета управления ТИСБИ Алексей Лопатин покинул свою должность. ВУЗ возглавил Дмитрий Поляков.

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Татьяна Леухина
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