В челнинском филиале ТИСБИ назначили нового директора
В Набережных Челнах филиал ТИСБИ возглавил 45-летний Артур Зиятдинов. Ранее он был доцентом кафедры экономики предприятий и организаций НЧИ КФУ.
До этого с января исполняющим обязанности директора филиала была Лариса Гараева. Экс-директор Раис Назипов ушел со своего поста еще в начале года, пишут «Челнинские известия».
В апреле ректор Университета управления ТИСБИ Алексей Лопатин покинул свою должность. ВУЗ возглавил Дмитрий Поляков.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым