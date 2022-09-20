Сенатор Ковитиди: атаки на Донбасс после референдума будут считаться агрессией против России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вероятные атаки Киева на Луганскую и Донецкую народные республики после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она была в составе группы депутатов, которые внесли поправки о мобилизации и военном положении, принятые сегодня Госдумой в двух чтениях.

Фото: wikipedia.org

— Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Сегодня Луганская и Донецкая народные республики назначили проведение референдумов о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

О готовности провести референдум также заявили и в Херсонской области: глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сказал, что референдум также пройдет с 23 по 27 сентября. Власти Запорожской области также заявили о том, что голосование состоится в указанные дни.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина