Глава Миндортранса Татарстана предложил использовать типовые конструкции для строительства местных дорог

Власти Татарстана считают, что при строительстве дорог местного значения необходимо применять единые недорогие типовые конструкции. С таким предложением выступил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов в ходе сессии «Региональные дорожные артерии в концепции развития федеральных дорог» Первого международного конгресса «Транспорт и строительство», который проходит в Уфе.

— Чтобы мы могли много, дешево, эффективно и быстро строить дороги местного значения, нужно взять за основу дешевые типовые конструкции. Мы их разработали. Мы должны принять типовые конструкции, довести их до совершенства, и по ним (строить — прим. ред.), — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В качестве примера он привел конструкции дорожной сети с покрытием из щебня М-400, которые стоят не дороже 10—12 млн рублей за километр. Ханифов также считает, что в России необходимо создать технику, которая должна быть оснащена отечественным 3D-оборудованием, комплектующими российского производства. Именно ее и можно использовать при строительстве дорог.



В августе заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин сообщил, что в этом году на реализацию дорожных программ в Татарстане потратят 60,5 млрд рублей. На указанные средства в этом году в республике построят 52,5 км дорог, отремонтируют — 610 км. Фактический объем выполненных на сегодняшний день работ — 44,8%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина