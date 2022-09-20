В Энергодаре сообщили о повреждении спецкорпуса ЗАЭС и системы охлаждения в результате обстрела
Спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС, где находились сотрудники, получили повреждения в результате обстрела во вторник со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара.
Пострадавших в результате инцидента нет. По данным ВГА, обстрел атомной электростанции велся с использованием осколочно-фугасных снарядов.
Ранее на Запорожской АЭС остановили последний, шестой энергоблок. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме.
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