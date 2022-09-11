Новости общества

09:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Запорожской АЭС остановили последний энергоблок

08:59, 11.09.2022
На Запорожской АЭС остановили последний энергоблок
Фото: commons.wikimedia.org

На Запорожской АЭС остановили последний, шестой энергоблок. Об этом пишет РБК со ссылкой на власти региона.

В «Энергоатоме» (формально находится под управление компании АЭС) уточнили, что энергоблок отключили в ночь на 11 сентября в 3:41. Сейчас идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Фото: commons.wikimedia.org

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил «Интерфаксу», что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме.

На этой неделе МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Агентство заявило о необходимости немедленного создания вокруг станции «зоны безопасности». Также МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно.

1 сентября Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также