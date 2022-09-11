На Запорожской АЭС остановили последний энергоблок
На Запорожской АЭС остановили последний, шестой энергоблок. Об этом пишет РБК со ссылкой на власти региона.
В «Энергоатоме» (формально находится под управление компании АЭС) уточнили, что энергоблок отключили в ночь на 11 сентября в 3:41. Сейчас идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.
Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил «Интерфаксу», что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме.
На этой неделе МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Агентство заявило о необходимости немедленного создания вокруг станции «зоны безопасности». Также МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно.
1 сентября Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы.
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