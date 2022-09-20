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В Менделеевске открыли центральный стадион вместимостью до 1 тысячи человек

18:53, 20.09.2022
В Менделеевске открыли центральный стадион вместимостью до 1 тысячи человек
Фото: t.me/radmirbelyaev

В Менделеевске открыли центральный стадион имени Д.Менделеева. Об этом сообщается в Telegram-канале главы района Радмира Беляева.

Стадион готов вместить 1 тысячу человек. На нем постелили современное футбольное покрытие, есть зона для болельщиков, спортивный комплекс.

Там уже прошли «Кросс Наций» и футбольный матч среди юношей.

Как выяснило сегодня «Реальное время», на ремонт инфраструктуры стадиона «Ак Барс Арена» готовы потратить 11,3 миллиона рублей. Работы затронут досмотровой павильон G1 и G6, а также ливневую канализацию и металлические конструкции ограждения.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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