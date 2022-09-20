В Менделеевске открыли центральный стадион вместимостью до 1 тысячи человек
В Менделеевске открыли центральный стадион имени Д.Менделеева. Об этом сообщается в Telegram-канале главы района Радмира Беляева.
Стадион готов вместить 1 тысячу человек. На нем постелили современное футбольное покрытие, есть зона для болельщиков, спортивный комплекс.
Там уже прошли «Кросс Наций» и футбольный матч среди юношей.
Как выяснило сегодня «Реальное время», на ремонт инфраструктуры стадиона «Ак Барс Арена» готовы потратить 11,3 миллиона рублей. Работы затронут досмотровой павильон G1 и G6, а также ливневую канализацию и металлические конструкции ограждения.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым