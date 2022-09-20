В Казани откроют прямой проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минской

С 21 сентября в Казани откроется прямой проезд по проспекту Победы от ул. Закиева до ул. Минской. Это связано с завершением работ по строительству тоннеля дорожной развязки.

Рабочие уже уложили верхний слой асфальта, перенесли опоры освещения и нанесли дорожную разметку, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в столице Татарстана открыли прямое автомобильное сообщение в направлении от улицы Аделя Кутуя к улице Рихарда Зорге.



Участок дороги по ул. Фучика от ул. Минской до ул. Закиева закрыли в июле этого года. Ограничения не затрагивали лишь общественный транспорт.



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Татьяна Леухина