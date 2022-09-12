В Казани с завтрашнего дня изменится схема движения по улице Гвардейской

В Казани с 13 сентября изменится схема движения автомобильного транспорта по улице Гвардейской на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В связи с завершением работ по строительству тоннеля дорожной развязки с завтрашнего дня планируется открыть прямое автомобильное сообщение в направлении от улицы Аделя Кутуя к улице Рихарда Зорге. Автомобильное движение по улице Гвардейской в направлении от улицы Рихарда Зорге к улицы Аделя Кутуя будет по-прежнему осуществляться по временной объездной дороге.

Фото: kzn.ru

Рабочие уже уложили верхний слой асфальта, перенесли опоры освещения и нанесли временную дорожную разметку.

В мэрии города отметили, что проезд организуют в тестовом режиме по двум полосам, в дальнейшем проезжую часть расширят до четырех полос.

Строительство Вознесенского тракта в Казани началось летом 2021 года. Магистраль возводится параллельно в два этапа: первый — участок от ул. Гвардейской до проспекта Победы протяженностью в 4 км, второй — от проспекта Победы до М-7 длиной 8 км.



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Татьяна Леухина