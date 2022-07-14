В Казани до августа закроют движение автомобилей по улице Фучика

В Казани с 15 июля для автомобилей закрывается участок дороги по ул. Фучика от ул. Минской до ул. Закиева. Ограничения не затронут общественный транспорт.

В это время здесь будет вестись заключительный этап подготовки временной объездной дороги, по которой будет организовано движение на время реконструкции действующего моста через ул. Фучика. Работы проводятся в рамках строительства Вознесенского тракта.

Фото: kzn.ru

Ограничения продлятся до 4 августа. Водителям рекомендуется объезжать перекрытый участок по улице Фучика через проспект Победы, улицу Минскую и Закиева. Для удобства водителей при движении по проспекту от улицы Сахарова временно разрешат поворот налево на улицу Минскую.

Для движения общественного транспорта выделят по одной полосе в каждую сторону. В схему движения при необходимости могут внести коррективы. С 15 июля до 4 августа на перекрестках улиц Закиева и Минской с ул. Фучика будут дежурить сотрудники ГИБДД, сообщается на сайте мэрии города.

С завтрашнего в Казани ограничат движение по местному проезду по улице Большой Крыловке. Это связано с реконструкцией внутриквартального участка тепловых сетей.



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Татьяна Леухина