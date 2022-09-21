Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций Евросоюза

Финляндия предложила Евросоюзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

— Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России, — говорится в сообщении.

Финляндия просит рекомендацию, по которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали визу.

Ведомство считает, что такая мера предотвратит попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер заявляла, что Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд россиян с туристическими визами. Он уточнял, что для отмены виз нет правовой основы.

В августе правительство Финляндии начало обсуждать ограничения поездок россиян в страну. Также власти допустили создание гуманитарной визы для россиян, которая сможет помочь при въезде журналистам и гражданским активистам в контексте изменений визовых правил для граждан России.



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Татьяна Леухина