В Финляндии не будут вводить полный запрет на въезд для российских туристов

Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд россиян с туристическими визами. Об этом заявил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.

Для отмены виз нет правовой основы, уточнил он.

— В основе верховенства закона лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке, — приводит его слова газета Iltalehti.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе правительство Финляндии начало обсуждать ограничения поездок россиян в страну. Также власти допустили создание гуманитарной визы для россиян, которая сможет помочь при въезде журналистам и гражданским активистам в контексте изменений визовых правил для граждан России.



Сегодня стало известно, что Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам. При этом подорожает визовый сбор и увеличится время рассмотрения запроса на визу.



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Татьяна Леухина