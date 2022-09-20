Российский бюджет в 2023—2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом

Российский бюджет в 2023—2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Действие бюджетного правила, которое ограничивало использование дополнительных доходов казны от экспорта нефти и газа, в текущем году приостановили.

Фото: duma.gov.ru

— При этом в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно, — приводит «РИА Новости» его слова.

Дефицит бюджета так будет постепенно сокращаться, добавил премьер.

В начале сентября СМИ подсчитали, что после падения в июле на 26% в годовом выражении доходы федерального бюджета в августе сократились на 11%. Такая отрицательная динамика наблюдается второй месяц подряд.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина