СМИ: доходы российского бюджета в августе упали на 11% после 26% в июле

После падения в июле на 26% в годовом выражении доходы федерального бюджета в августе сократились на 11%. Такая отрицательная динамика наблюдается второй месяц подряд, подсчитал РБК.

Нефтегазовые доходы в августе сократились на 3,4%, до 671,9 миллиарда рублей, что стало минимумом с июня 2021 года. В первую очередь на них повлияло падение поступлений налога на дополнительный доход от добычи.



Ненефтегазовые доходы снизились сильнее — на 14%, до 1,157 триллиона рублей. На 26% уменьшились сборы НДС на импортные товары, что связано с падением поставок товаров из-за рубежа в Россию.

Дефицит бюджета в августе составил 344 млрд рублей — после уточненного дефицита в размере 1 трлн рублей за июль. По итогам восьми месяцев 2022 года по-прежнему сохраняется профицит в 137,4 млрд рублей.



На прошлой неделе Минфин России сообщил, что объем Фонда национального благосостояния России за июль этого года увеличился в рублях на 1,38 триллиона — до 12,156 триллиона рублей. Объем ФНБ в долларах — сократился на 12,4 миллиарда, до $198,269 миллиарда. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Центробанке) достиг 8,664 триллиона рублей (или $141,309 миллиарда долларов).



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Татьяна Леухина