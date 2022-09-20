Ингушетию включили в пилотный проект по исламскому банкингу

Ингушетия включена в список регионов России, где планируется реализовать пилотный проект по внедрению исламского банкинга. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

— В Ингушетии самый низкий процент кредитования населения — в 2022 году прирост задолженности на одного жителя составил менее 10 тысяч рублей. И одной из причин сложившейся ситуации — это банковские процентные ставки на займы и ряд других банковских услуг, запрещенных в Исламе, — заявил он.

Чтобы попасть в число пилотных регионов власти республики провели определенную работу на уровне Госдумы и правительства России, сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале августа Банк России сообщил, что планирует начать пилотирование проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане. Приступить намерены в следующем году.



Татарстан в список пилотных регионов проекта по внедрению исламского банкинга не попал. Однако власти республики заявили, что готовы к этому. Вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов обратил внимание, что в регионе на протяжении многих лет уделяют большое внимание развитию исламского финансирования.



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Татьяна Демина