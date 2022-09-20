ВЦИОМ: меньше половины россиян довольны своим местом работы

Всего 38% работающих россиян отметили, что сегодня их рабочее место нравится им больше, чем 2-3 года назад. Такими данными поделился всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведя опрос среди 1 600 респондентов.

Среди довольных своим местом работы больше мужчин (42%), чем женщин (32%), 18-24-летних (54%) и россиян, довольных своим материальным положением (49%)

Фото: pxhere.com

Однако, больше половины россиян (53 %) заявили, что стали работать больше. По сравнению с 1992 годом показатель вырос в 1,4 раза (в 1992 году — 39%). Еще треть сообщили, что значительных изменений в их рабочем распорядке не произошло (33%), а меньше стали работать только 13% (1992 год — 18%).

Основными факторами, влияющими на интенсивность занятости, стали возраст и потребительские возможности. Так, среди 18-24-летних работать больше стали 76%, а среди 25-34-летних — 69%. Меньше работать стали работающие граждане старшего возраста — 27%. Респонденты, которые характеризует свое материальное положение как плохое, чаще всех говорят о росте трудовой нагрузки (59%).

Фото: Максим Платонов (архив)

Несмотря на это, оказалось, что по сравнению с 1992 годом у респондентов появилось больше свободного времени. 30 лет назад так говорило 15% граждан, а в 2022 году — 27%.

Но эксперты уточняют, что наличие свободного времени имеется преимущественно у граждан старшего возраста. 40% россиян старше 60 лет сообщили, что у них стало гораздо больше свободного времени, но экономически активная часть населения, особенно молодежь, говорит об обратном — среди 18-летних больше половины отметили, что им стало не хватать времени (56%). Очевидно, что работа и свободное время связаны между собой, максимум свободного времени пришелся на неработающих пенсионеров (48%) и безработных (43%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 30 августа 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что «численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников».

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Илина Хакимова