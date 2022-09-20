В Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат водоснабжение

Фото: Мэрия Казани

В Вахитовском районе Казани 21 сентября отключат воду. Это связано с проведением работ на водопроводах, сообщили в «Водоканале».

С 09:00 21 сентября до 6:00 22 сентября воды не будет в домах по адресам: ул. Тукая, 71, 72, 73д, 74, 74а, 75, 75г, 77а, 77б, 80, 81/9, 82, 82 (корп.1, 2, 3), 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88; ул. Сафьян, 9/81.

Фото: realnoevremya.ru

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60, сообщается на сайте мэрии Казани.



Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание на изношенные сети местного МУП «Водоканал», которые регулярно становятся причиной аварий, и нехватку средств на их ремонт.

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Илина Хакимова