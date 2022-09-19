В Татарстане каждый 11-й при прохождении диспансеризации впервые узнал о заболевании

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за январь — август 2022 года у каждого 11-го человека в ходе диспансеризации впервые выявили заболевание. Об этом рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава республики Елена Хафизова.

— За восемь месяцев текущего года среди прошедших медицинское обследование в ходе диспансеризации, профосмотра выявлено впервые более 38 тысяч заболеваний, каждый 11-й в среднем узнал впервые о каком-либо заболевании. У 7% выявлены высокие, очень высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний, а вы знаете, что очень длительное время сердечно-сосудистые заболевания стабильно занимают лидирующую позицию в структуре смертности. И также у каждого 11-го выявлен либо лишний вес, либо ожирение, а это также очень серьезный фактор риска, который может быть как риском развития сердечно-сосудистой патологии, так и онкозаболевания, — сообщила она.

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Напомним, за полгода диспансеризацию прошли 60 тысяч жителей Казани. При обследованиях врачи диагностировали сердечно-сосудистые заболевания около 3 тысяч раз, злокачественные образования выявили порядка 150 раз. Около 70% онкологических заболеваний выявлено на 1—2 стадии.



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Татьяна Демина