За полгода диспансеризацию прошли 60 тысяч жителей Казани

Фото: Олег Тихонов

В этом году диспансеризацию прошли 60 тысяч жителей Казани, об этом сообщили в горздраве.



При обследованиях врачи диагностировали сердечно-сосудистые заболевания около 3 тысяч раз, злокачественные образования выявили порядка 150 раз. Около 70% онкологических заболеваний выявлено на 1-2 стадии.

В горздраве напомнили, что вероятность излечить пациента при выявлении онкологии на ранней стадии составляет 85-90%. Единственный возможный системный вариант выявления заболевания на раннем этапе — это диспансеризация.

В Казани проверить здоровье можно в поликлиниках по месту жительства. Диспансеризацию там можно пройти с понедельника по субботу.

Фото: realnoevremya.ru

В мае сообщалось, что татарстанцы с неохотой приходят на диспансеризацию — чаще всего это люди до 40 лет, ссылающиеся на занятость.

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Маргарита Головатенко