Экономист прогнозирует повышение цены на газ в Европе до $2 тысяч

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец прокомментировал RT нынешнюю ситуацию с газом. Согласно данным, цены на газ в Европе впервые с 25 июля опустились ниже $1800 за 1 тысячу кубического метра.

— Впереди у нас отопительный сезон, когда расход газа будет увеличиваться, за счет этого цены будут подниматься вверх, потому что потребность в газе будет расти, а запасы уменьшаться, — отметил Зубец.

По его словам, по предварительной оценке, стоимость газа вырастет приблизительно до $2 тыс. за 1 тысячу кубического метра. «Это цена, которая будет держаться до весны, потом снова снизится», — добавил экономист.

Фото: pixabay.com

Кроме того, эксперт заявил, что в Европе бизнес ищет способы заменить газ дешевым топливом. Однако для некоторых отраслей это невозможно.

— Скорее всего, Европу ожидают массовые закрытия: во-первых, энергоемких производств, а во-вторых, производств, которые используют газ как сырье, — считает специалист.

Напомним, вчера вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что кризис в энергетике в Европе только увеличивается. Он заявил, что потребители не могут оплачивать коммунальные счета.

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Елизавета Пуншева