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ВЦИОМ: Казань вошла в топ-5 мест летнего отдыха

15:20, 13.09.2022 1
ВЦИОМ: Казань вошла в топ-5 мест летнего отдыха
Фото: realnoevremya.ru /Максим Платонов (архив)

Казань попала в рейтинг популярных для посещения в летние отпуска мест России. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

— В этом году у нас вот этот топ-5 сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше всего россиянам в этих местах понравилась красивая природа и чистый воздух (19%), активный отдых и новые впечатления (17%), хорошая погода (17%), теплое, чистое море (9%), достопримечательности и архитектура (9%).

Среди недостатков опрошенные называли высокие цены (17%), плохую погоду (10%), слабую транспортную инфраструктуру (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи или море (4%).

Ассоциация туроператоров (АТОР) на прошлой неделе сообщала, что Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:33
    слабую транспортную инфраструктуру (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/260611-vciom-nazval-pyat-samyh-populyarnyh-mest-letnego-otdyha-v-rossii

    Это про казань
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