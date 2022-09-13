ВЦИОМ: Казань вошла в топ-5 мест летнего отдыха

Казань попала в рейтинг популярных для посещения в летние отпуска мест России. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

— В этом году у нас вот этот топ-5 сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше всего россиянам в этих местах понравилась красивая природа и чистый воздух (19%), активный отдых и новые впечатления (17%), хорошая погода (17%), теплое, чистое море (9%), достопримечательности и архитектура (9%).

Среди недостатков опрошенные называли высокие цены (17%), плохую погоду (10%), слабую транспортную инфраструктуру (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи или море (4%).

Ассоциация туроператоров (АТОР) на прошлой неделе сообщала, что Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.

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Татьяна Леухина