В Татарстане утвердили норматив по количеству бездомных животных

Кабмин Татарстана установил норматив количества животных без владельцев для городов и районов республики. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском и Зеленодольском районах республики норматив составляет не больше 2,8 головы животных на тысячу жителей, на территории остальных районов — не больше двух голов на это же количество человек.

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию, почти 60% опрошенных татарстанцев считают ситуацию с бродячими собаками опасной для себя и близких. При этом, по мнению 31,3% респондентов, последние годы ситуация только ухудшается.



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Дарья Акимова